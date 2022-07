The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, data di uscita rivelata da un leak?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ha una data di uscita, rivelata da un leak pubblicato da PlayStation Game Size, un profilo attivo ormai da tempo sui social: stando a queste informazioni il gioco sarà disponibile a partire dal 21 ottobre.

Annunciato lo scorso ottobre, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è l'ultimo capitolo della stagione per la saga horror sviluppata da Supermassive Games, team ormai specializzato con questo specifico genere.

Stavolta seguiremo le vicende di una troupe televisiva invitata a visitare la riproduzione del Castello della Morte del serial killer H.H. Holmes, un hotel che ben presto si rivela essere un luogo oscuro e inquietante, con qualcuno che agisce nell'ombra.

"L'hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario, ma non tutto è come sembra. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l'unica cosa di cui preoccuparsi!", si legge nella sinossi.

"Le apparenze possono ingannare. A volte, persino uccidere. Esplora ogni angolo del World's Fair Hotel scoprendo le nuove funzionalità introdotte in questo finale di stagione, tra cui l'inventario, gli enigmi con oggetti e un repertorio inedito di azioni, come la corsa, il salto e la scalata."

"Sfuggi ai diabolici marchingegni di un mostro che brama di diventare il più letale serial killer d'America e sopravvivi alle sue elaborate "stanze della morte", progettate per assicurarti un'eterna permanenza."

"Supera terrificanti prove di lealtà. Rischierai la vita per qualcuno a cui tieni? Le due acclamate modalità multigiocatore sono tornate. Condividi la storia online con un amico o gioca in gruppo con fino a 5 giocatori offline con controller condiviso."