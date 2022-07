Captain Tsubasa: Ace annunciato con trailer, Holly e Benji tornano su iOS e Android

Captain Tsubasa: Ace è il nuovo tie-in mobile per iOS e Android, annunciato con un trailer da DeNa: rivedremo Holly e Benji in azione sui nostri smartphone e tablet.

Dopo il successo di Captain Tsubasa: Dream Team, con i suoi 35 milioni di download, era inevitabile l'arrivo di un'altra produzione basata sull'opera di Yoichi Takahashi, molto famosa anche in Italia grazie alla serie animata.

Captain Tsubasa: Ace sarà un gioco di calcio a base multiplayer competitivo e includerà le spettacolari mosse speciali dei vari personaggi, diverse modalità di gioco e atmosfere in grado di riprodurre fedelmente quelle dell'anime.

Nel titolo potremo controllare i vari Tsubasa Oozora, Kojiro Hyuga e altri giocatori, ripercorrendo gli eventi della serie e cimentandoci con emozionanti partite online in cui potremo dimostrare le nostre abilità in campo.

Captain Tsubasa: Ace non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma in genere le produzioni mobile vengono annunciate a pochi mesi o settimane dal lancio e in questo caso DeNa ha già aperto le pre-registrazioni.