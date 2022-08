PlayStation Plus, agosto 2022: Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk e Little Nightmares

I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Stando al nostro sondaggio , pare proprio di sì: il 39% degli utenti si sono detti molto soddisfatti e il 29% abbastanza soddisfatti, per un totale di feedback positivi pari al 68%: era parecchio che non si riscontrava un entusiasmo simile.

PlayStation Plus rinnova ad agosto 2022 la sua line-up di giochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio Sony, a partire dal livello Essential. Arrivano infatti nel catalogo tre nuovi titoli: l'appassionante jRPG Yakuza: Like a Dragon, il frenetico remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e l'inquietante avventura Little Nightmares.

Yakuza: Like a Dragon (PS5 e PS4)

Yakuza: Like a Dragon, Ichiban e due suoi amici

L'episodio della rivoluzione per la serie SEGA, Yakuza: Like a Dragon introduce un nuovo protagonista e un nuovo cast di personaggi, un'ambientazione inedita (il distretto di Isezaki-Ijincho a Yokohama) e soprattutto un cambio radicale per quanto concerne il gameplay. I tradizionali combattimenti action a cui eravamo abituati sono infatti stati sostituiti da scontri a turni in pieno stile jRPG.

La storia che viene raccontata nel gioco è quella di Ichiban Kasuga, giovane membro della famiglia Arakawa che un giorno accetta di prendersi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso per ricambiare l'aiuto del suo capo, che considera come il padre che non ha mai avuto. Diciotto anni dopo, uscito di prigione, Ichiban scopre però che molte cose sono cambiate, il suo mentore sembra aver tradito il clan Tojo e addirittura finisce per sparargli.

Risvegliatosi a Yokohama, Ichiban si trova a dover ricominciare tutto da capo ma al contempo non rinuncia all'idea di scoprire cosa sia successo alla sua ex famiglia. Per fortuna trova degli amici con cui condividere questa missione, che si riveleranno compagni preziosi.

Durante la campagna dovremo esplorare l'ampia mappa di Isezaki-Ijincho (ma anche lo storico quartiere di Kamurocho, a Tokyo), affrontare numerosi avversari e nel frattempo cimentarci con svariate attività, anche legate all'originale job system del gioco. La recensione di Yakuza: Like a Dragon.