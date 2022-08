L'universo raccontato da PlatinumGames è fatto di opposti: luce e ombra, uomini e donne, Saggi di Lumen e Streghe di Umbra. Il nostro obiettivo in questo speciale su Bayonetta e i falsi miti sulla stregoneria è dimostrare come la realtà sia molto più sfumata e complessa di così, e per farlo vi parleremo di chi poteva essere accusato di stregoneria nei secoli passati (e, in alcune zone del mondo, ancora oggi), dei controversi numeri della caccia alle streghe e dei macabri strumenti di tortura - spesso falsi - che tengono banco nei musei dedicati al tema sparsi in giro per il mondo.

Il tema della caccia alle streghe è stato centrale nella trama del primo Bayonetta, un titolo che nel lontano 2009 ha avuto un impatto clamoroso sul panorama dei giochi d'azione. Ancora oggi, storici e antropologi si interrogano sull'effettiva estensione e sulle ragioni di uno dei fenomeni più dibattuti della storia: la rappresentazione fatta in Bayonetta, per quanto totalmente frutto di fantasia, offre un'occasione interessante per riflettere su alcuni falsi miti che riguardano la caccia alle streghe e che tutt'ora permangono con forza nell'immaginario collettivo.

Un chiarimento preliminare: in alcuni tweet di risposta alle domande dei fan sul punto, Hideki Kamiya ha dichiarato che i Saggi di Lumen e le Streghe di Umbra non sono necessariamente solo e soltanto uomini da un lato e donne dall'altro. Tuttavia, non compaiono mai a schermo Lumen donna o Umbra uomini, restituendo una netta contrapposizione binaria tra i membri dei due clan. Considerando le implicazioni morali basilari del binomio luce/ombra e la fonte dei poteri delle streghe - come detto, le forze infernali - è evidente come le Umbra costituiscano il polo malvagio tra i due; al contrario, i Lumen hanno una relazione diretta con il Paradiso e la sfera del sacro. È un rapporto di yin e yang, in cui le donne-streghe realizzano pienamente l'immagine data dall'apologeta cristiano Tertulliano della sfera femminile, definita come "porta del demonio".

Le streghe erano solo donne?

Alcuni inquietanti personaggi di Bayonetta 3

Non vogliamo discutere qui dei numerosi (e affascinanti) capovolgimenti posti in essere dai creatori di Bayonetta - gli Angeli del Paradiso e i Saggi di Lumen sono tutt'altro che bontà incarnata - ma interrogarci sulla realtà storica delle persecuzioni contro la stregoneria. Non vi è dubbio che, nell'immaginario collettivo, la parola "stregoneria" invochi immediatamente l'immagine di una donna, giovane come Bayonetta (era questa la rappresentazione dominante nell'iconografia rinascimentale) o vecchia e decadente (pensiamo alla strega di Biancaneve).

È una tradizione di lungo corso, dato che streghe come Ecate, Circe e Medea erano popolarissime nella letteratura e nelle arti visive dell'antichità greca e romana, e sono state largamente riprese dal mondo cristiano come simboli di malvagità e perdizione. In particolar modo, Circe era il punto d'incontro tra umano e bestiale, uno spazio liminale abitato dalle streghe, la cui presunta capacità di cambiare forma era menzionata in diversi trattati e procedimenti giudiziari: Bayonetta stessa ha questa abilità, e può trasformarsi in pantera, corvo, serpente, e molto altro ancora. Inoltre, i poteri della strega di PlatinumGames risiedono nei suoi lunghi capelli, una parte del corpo che aveva fortissime connotazioni sessuali nei secoli passati in Occidente: in numerose opere d'arte di epoca rinascimentale, le streghe hanno una lunga chioma mossa dal vento, simbolo di una sessualità fuori controllo. Tuttavia, anche trattati come il celebre Malleus Maleficarum - pieno di considerazioni discriminatorie sul genere femminile, sull'onda di quella letteratura cristiana che faceva capo proprio a Tertulliano - precisavano che il fenomeno della stregoneria non interessava soltanto le donne. L'associazione donna-strega non era quindi automatica, sebbene abbia registrato un crescendo alla fine del XV secolo, rimanendo stabile nei secoli successivi e fissandosi nell'immaginario popolare: la stregoneria venne sempre più frequentemente rappresentata e definita come un fenomeno femminile. Negli ultimi anni del '500, una percentuale che si aggira tra l'80 e il 95 % degli accusati di stregoneria in Europa - i calcoli sono difficoltosi, data la forte lacunosità dei documenti processuali - erano donne.

Brian Levack, tra gli studiosi più autorevoli sul tema, mette in guardia su una considerazione troppo generica dei dati relativi alla caccia alle streghe: le variazioni geografiche sono, in alcuni casi, estremamente marcate. Come dato generale, Levack afferma che la percentuale delle donne superi il 75 % in monte regioni europee, mentre in alcune località - come la contea di Essex, in Inghilterra, la diocesi di Basilea e la contea di Namur - si sfiora il 90 %. Al contrario, in Normandia, Russia, Estonia e Islanda gli uomini costituivano una massiccia maggioranza di tutte le persone accusate di stregoneria, mentre in Finlandia la percentuale maschile e femminile era pressoché uguale. Sono dati interessanti, che contestano una visione troppo semplicistica del fenomeno; considerare i vari periodi storici è parimenti importante, ma per ovvie ragioni di spazio non è possibile in questa sede.

Le ambientazioni di Bayonetta 3 sono poco stregonesche

È indubbio che la letteratura cristiana abbia da sempre mostrato un forte pregiudizio nei confronti della sfera femminile, ma considerare il fenomeno della caccia alle streghe come un eccidio di sole donne sarebbe non corretto, come dimostrato dai dati raccolti dagli storici negli archivi processuali. Senza contare che le persecuzioni contro la stregoneria sono state portate avanti anche (anzi, soprattutto) dai tribunali temporali, e non soltanto dall'Inquisizione. In altre parole, siamo ben lontani dalla rappresentazione manichea data dai creatori di Bayonetta, che hanno - per esigenze artistiche del tutto legittime - effettuato una ricostruzione distante dalla realtà.