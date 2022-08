Floodland: nuovi dettagli dalla Gamescom 2022

L'editore Ravenscourt e lo studio di sviluppo Vile Monarch hanno fornito qualche nuovo dettaglio su Floodland, city builder post apocalittico con elementi survival, molto chiacchierato in occasione della Gamescom 2022.

Il gioco sarà ambientato in Nord America, dopo una drammatica crescita del livello delle acque, che ha creato una serie di eventi a catena, con la disintegrazione dell'elettronica e dei sistemi di comunicazione, durante quello che viene ricordato come "The Event".

Il giocatore guiderà quindi un gruppo di nomadi con il compito di ricostruire la società dalle fondamenta, esplorando i resti delle città allagate, raccogliendo risorse, riapprendendo le basi dell'agricoltura e della pesca, facendo così evolvere l'accampamento di fortuna in cui vivono in una vera e propria città.

Più la città crescerà, più attirerà abitanti, più aumenterà il rischio che si ripresentino i problemi del vecchio mondo. Spetterà al giocatore decidere se riunire l'umanità o farla vivere divisa.

Vile Monarch è uno studio di sviluppo creativo e talentuoso fondato nel 2015 da Kacper Kwiatkowski e Grzegorz Mazur, due degli autori di This War of Mine. Tra i loro giochi spiccano Weedcraft Inc., Oh...Sir! e Growing Up. Attualmente lo studio è composto da circa 80 persone e sta lavorando su tre differenti progetti.