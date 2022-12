Classifica UK: Nintendo Switch e COD Modern Warfare 2 in vetta a novembre 2022

GamesIndustry in collaborazione con GSD ha condiviso la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito a novembre 2022, sia in formato fisico che digitale, nonché i dati sulle vendite hardware. Stando a queste informazioni, Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato il gioco più venduto dello scorso mese, mentre Nintendo Switch la console più gettonata.

Di seguito la Top 20 dei giochi più venduti in UK (quelli con un * non includono le vendite in formato digitale):

Call of Duty: Modern Warfare 2

God of War: Ragnarok

FIFA 23

Pokémon Violetto*

Pokémon Scarlatto*

Football Manager 2023

Sonic Frontiers

Mario Kart 8: Deluxe*

GTA 5

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Nintendo Switch Sports*

Gotham Knights

Red Dead Redemption 2

Horizon: Forbidden West

The Last of Us: Part 2

Animal Crossing: New Horizons*

NBA 2K23

LEGO Harry Potter Collection

Minecraft: Nintendo Switch Edition*

Splatoon 3*

Come possiamo vedere Call of Duty: Modern Warfare 2 è primo e stando ai dati di GSD in un mese ha superato le vendite totali di Vanguard nel Regno Unito. Al secondo posto troviamo God of War: Ragnarok, di cui sono state vendute il 44% di copie in più rispetto il precedente capitolo. Chiude il podio il sempreverde FIFA 23.

Al quarto e quinto posto troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto, ma ci sono alcune considerazioni da fare. GamesIndustry fa notare che combinando le vendite di entrambi i giochi, questi sarebbero in terza posizione, al posto di FIFA 23. Inoltre, i dati GSD non tengono in considerazione le copie digitali vendute tramite Nintendo eShop, grazie alle quali i due giochi di nona generazione probabilmente avrebbero conquistato il secondo posto, se non addirittura la vetta della classifica.

Per quanto riguarda le vendite hardware, Nintendo Switch è stata la console più venduta a novembre nel Regno Unito con circa 372.000 unità acquistate, il 113% in più rispetto a ottobre. Tutto grazie anche al Black Friday, dove la console Nintendo è stata la più venduta.

Xbox Series X e S sono al secondo posto, registrando un incremento del 105% delle vendite rispetto a ottobre, sempre grazie alle promozioni del Black Friday. Bene anche per PS5, che si piazza all'ultimo gradino del podio ma con un numero di console acquistate cresciuto del 71% grazie a un restock maggiore e il lancio di God of War Ragnarok.