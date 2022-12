Project L: video mostra le basi del picchiaduro di Riot basato su LoL

Riot Games ha pubblicato un nuovo video diario, che potete vedere poco sotto, che mostra le basi del gameplay di Project L, il picchiaduro basato su League of Legends ora in sviluppo. Il video mostra anche il sistema di tag.

Nel video possiamo vedere il produttore esecutivo Tom Cannon e la game director Shauna Rivera che parlano di vari aspetti del gioco e delle sue meccaniche. Project L sarà un picchiaduro 2 vs 2, ricordiamo, in stile Power Rangers: Battle for the Grid.

Project L permetterà ai giocatori di richiamare il proprio secondo personaggio per eseguire una mossa di assistenza o fornire supporto difensivo. Il video mostra un po' di gameplay dedicato a Darius, Ahri, Jinx ed Ekko. il video fornisce anche un aggiornamento su un altro personaggio che sarò incluso nel gioco: Illaoi, attualmente in fase di sviluppo.

Project L non ha per il momento una data di uscita e delle piattaforme di riferimento, ricordiamo, ma il gioco probabilmente sarà pubblicato almeno su PC, considerando anche che Riot Games è soprattutto uno sviluppatore per computer. Inoltre, sarà un gioco free to play esattamente come League of Legends.

Diteci, quali sono le vostre prime impressioni su Project L dopo questo video? Il gameplay di questo picchiaduro vi pare convincente, oppure avreste preferito che Riot Games optasse per uno stile differente?