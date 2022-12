Offerte Amazon: mouse Logitech G PRO edizione League of Legends ora la 50% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un mouse Logitech G PRO Edizione Ufficiale di League of Legends. Lo sconto segnalato è del 50%, ovvero di 67€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo mouse è 134.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il mouse Logitech G PRO Edizione Ufficiale di League of Legends propone un sensore HERO 25K ad alte prestazioni con zero smoothing, accelerazione o filtraggio. Pesa solo 80 grammi e ha un design ergonomico ambidestro. Dispone di un'estetica ispirata a League of Legends.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Mouse Logitech G PRO Edizione Ufficiale di League of Legends

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.