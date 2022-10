World of Warcraft: Dragonflight, tutto quello che c'è da sapere sulla patch pre-espansione

Un aggiornamento diviso in due parti. La prima, disponibile da oggi, si concentra su una generale revisione delle funzionalità di gioco: è letteralmente la base su cui Blizzard costruirà l'espansione, tant'è che va a modificare World of Warcraft anche per chi non ha ancora acquistato Dragonflight. Continuate a leggere la nostra panoramica sulla patch pre-espansione di World of Warcraft: Dragonflight per saperne di più.

Oggi è un giorno di festa per i giocatori (europei) di World of Warcraft: comincia ufficialmente il conto alla rovescia per l'uscita di Dragonflight, l'espansione che ci porterà sulle Isole dei Draghi dopo due anni passati nelle Terretetre dell'espansione precedente, Shadowlands . Sono stati due anni di scelte controverse, picchi memorabili e scivoloni importanti che molti giocatori hanno aspramente criticato, soprattutto sul fronte di una narrativa dal potenziale inespresso. Dragonflight sembrerebbe voler tornare a calcare sentieri già battuti, familiari ma al contempo nuovissimi. Noi ovviamente saremo in prima fila quando sarà il momento di giocare la nuova avventura, ma intanto vale la pena dare un'occhiata all'aggiornamento che prepara il terreno a Dragonflight.

La fase 1: interfaccia e talenti

La nuova schermata di collegamento mostra le Isole dei Draghi

Superata la nuova schermata di accesso, che rimpiazza il varco per le Terretetre sopra la Cittadella della Corona di Ghiaccio con un suggestivo panorama delle Isole dei Draghi, per molti giocatori che modificano l'interfaccia da tempo immemore con la pletora di add-on non ufficiali disponibili in rete, questa potrebbe essere la novità meno rilevante della pre-patch, ma è anche la prima cosa che salta all'occhio lanciando il client a nudo.

Blizzard ha totalmente ridisegnato l'interfaccia di gioco - dai ritratti agli indicatori, passando per le barre dei comandi e la minimappa - che ora è più pulita, snella e moderna. Non solo: è completamente personalizzabile. Tramite un'apposita schermata è infatti possibile svincolare ogni singolo elemento dell'interfaccia e riposizionarlo a piacimento. Per i giocatori di concorrenti come Final Fantasy XIV, in cui è possibile farlo da anni, potrebbe sembrare tutt'altro che una novità, ma per World of Warcraft è un'aggiunta davvero degno di nota.

Un'aggiunta accompagnata, oltretutto, da una miriade di miglioramenti alla qualità della vita e all'accessibilità, che includono la possibilità di modificare la grandezza dei nomi sopra i modelli 3D, di barcamenarsi nelle svariate pagine di opzioni con un comodo filtro di ricerca, di impostare funzionalità nuove di zecca come il pulsante per l'interazione, la pressione continuata dei tasti o il tanto atteso supporto per i controller. Ovviamente World of Warcraft continuerà a supportare gli add-on storici, ma questa svecchiata all'interfaccia era doverosa e necessaria, e troviamo sia stata realizzata con cura visto che è riuscita a mantenere la personalità dell'originale.

La novità più importante dell'aggiornamento 10.0, tuttavia, è la totale riprogettazione del sistema dei talenti, che molti giocatori trovavano da anni limitato e stantio. Sparisce quindi la scelta di un talento su tre ogni dieci livelli e si torna a una soluzione ad alberi che ricorda i talenti prima di Mists of Pandaria, ma con una differenza significativa: ora gli alberi da gestire sono due. Le ragioni di questo cambiamento sono state ben spiegate da Blizzard stessa nel sito ufficiale.

Il nuovo sistema dei talenti introdotto dalla pre-patch

In buona sostanza, ogni personaggio avrà a disposizione due alberi di talenti a partire da livello 10 su cui spendere rispettivamente 31 e 30 punti in totale: un albero di classe e un albero di specializzazione. I nuovi talenti includono miglioramenti statistici definiti, ma anche le abilità e gli incantesimi che in Shadowlands si imparavano semplicemente aumentando di livello, e che ora saranno collocati in punti strategici degli alberi per indurre il giocatore a raggiungerli, se vuole, passando da una moltitudine di alternative che dovrebbero garantire una libertà senza precedenti nella configurazione del personaggio. Nella realtà, molti giocatori continueranno a seguire il "meta" più efficace, ma è indubbio che la varietà di soluzioni proposte è davvero interessante e sembrerebbe essere stata studiata con una discreta attenzione per il bilanciamento delle classi.

La cosa più interessante è che i nuovi alberi dei talenti includeranno i poteri dell'equipaggiamento leggendario di Shadowlands e dei bonus delle armature di classe introdotte nell'aggiornamento Fine dell'Eternità, ragion per cui a partire dalla pre-patch i bonus di questi oggetti smetteranno di funzionare. La pre-patch sarà una sorta di libera tutti, e con ogni probabilità fortemente sbilanciata, dato che sarà ancora possibile attingere ai poteri delle Congreghe, ma il lancio di Dragonflight dovrebbe rimettere le cose in ordine.

La pre-patch introduce una nuova interfaccia e la possibilità di modificarla

Il sistema dei talenti riprogettato sarà un bagno di sangue per il team che si occupa di bilanciare il gioco, specialmente in PvP, ma dopo averlo testato nella Beta di Dragonflight dobbiamo dire di averlo trovato davvero accattivante: è un ritorno alla vecchia scuola che molti auspicavano da tempo - e che spiegherebbe, almeno in parte, il moderato successo di World of Warcraft Classic - e che ci ricorda con forza che stiamo pur sempre giocando a un GDR. Blizzard ha peraltro ridisegnato tutta l'interfaccia del sistema dei talenti, che è molto intuitiva e permette di salvare diverse configurazioni per cambiarle al volo o condividerle con gli altri giocatori senza passare da add-on e simili.