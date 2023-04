Sonic Frontiers: lo scrittore del gioco torna per il DLC e dice che "sarà veramente importante"

Sonic Frontiers è stato un successo e soprattutto è in continua espansione. Tra i vari contenuti, è in arrivo anche un DLC narrativo, che sarà sceneggiato da Ian Flynn, scrittore del gioco principale. Flynn ha confermato la cosa in modo ufficiale e ha dato qualche primo dettaglio sulla realizzazione, spiegando che sarà un espansione veramente importante.

Precisamente, Flynn ha scritto in due diversi tweet, che potete trovare poco sotto, che "Visto che se ne sta parlando ovunque: sono ritornato per il DLC narrativo di Sonic Frontiers. Come in precedenza, gli eventi e i dettagli chiave sono stati forniti da Kishimoto-san e il mio lavoro è di costruirci attorno. Il team sta lavorando duramente e con ambizione. Il DLC sarà veramente importante."

"Aggiungo che, come con Sonic Frontiers prima, non posso dire nulla in più di così. Assolutamente nulla. Anche chiedere a BubleKast [ndr, un podcast/canale YouTube] non avrà effetto, maledetti. Dovrete attendere per i teaser/promo. Ai quali ho contribuito."

Dovremo quindi attendere per scoprire nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questo DLC di Sonic Frontiers.

Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che "Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale, ma ora è necessario alzare la qualità di tutto il resto. È proprio il contorno a danneggiare un gioco che avrebbe meritato sicuramente di più, soprattutto più rifinitura e più attenzione a certi maledetti dettagli. Se cercate qualcosa di veloce, fresco e divertente, se cercate un platform diverso dai soliti Nintendo, probabilmente Sonic Frontiers sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. È anche un gioco piuttosto sostanzioso: sono necessarie circa venti ore per arrivare alla fine e sicuramente c'è chi ce ne passerà di più. Cosa non scontata: testo e voci sono completamente in italiano."