Armored Core 6: Henderson indica una data di uscita ed è più vicina di quanto potreste pensare

FromSoftware è al lavoro su più progetti al momento, compresi il DLC di Elden Ring e il nuovo capitolo della serie mecha Armored Core 6 Fires of Rubicon. Quando potremo giocare a quest'ultimo? Secondo un report di Tom Henderson tramite Insider Gaming, la data di uscita è il 25 agosto 2023.

Ovviamente si tratta di un report/leak, per il momento, non di un'informazione ufficiale, ma Henderson si è da tempo rivelato preciso e affidabile, quindi è possibile che anche in questa situazione abbia ragione. Dovremo comunque attendere un annuncio da parte degli autori di Armored Core 6 per averne conferma.

Henderson afferma che l'informazione proviene dalle sue fonti, senza chiarire chi siano queste (come è ovvio, l'anonimato è fondamentale in questi casi). Ricordiamo che Armored Core 6 è stato ufficialmente annunciato a dicembre 2022, quindi l'uscita avverrebbe a stretto giro. La conferma dell'esistenza del progetto, comunque, era stata data in modo ufficioso già da tempo. Non erano poi mancati i leak. In ogni caso, il 25 agosto 2023 pare essere la data scelta da FromSoftware per la pubblicazione del gioco.

Armored Core 6: Fires of Rubicon non sarà un soulslike

Ripetiamo che è solo un report e che dovremo attendere nuove informazioni. Proprio a questo riguardo, la speranza è che un video di gameplay sia in arrivo: una possibilità è il Summer Game Fest dell'8 giugno 2023, ma secondo le fonti di Henderson è possibile che una presentazione arrivi prima di tale data (a brevissimo addirittura), anche se non vi è certezza in tal senso.

Ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S.