Guerrilla Games ha ambiziosi piani per Decima Engine: il technical director si focalizza sul motore

Per fare il legno serve l'albero e per fare il videogioco serve il motore di gioco. Avere un buon motore è quindi importante e i grandi studi di sviluppo spesso ne creano uno su misura per le proprie necessità. Lo stesso ha fatto Guerrilla Games anni fa, creando il Decima Engine che è stato usato (anche) per Horizon Forbidden West e Death Stranding, due giochi graficamente di tutto rispetto. Il team olandese però non è pronto a fermarsi e ha dichiarato di avere "ambiziosi piani per il Decina Engine".

L'informazione proviene da Michiel van der Leeuw, technical director presso Guerrilla Games, che ha annunciato che lavorerà al motore di gioco a tempo pieno e, tramite il proprio profilo LinkedIn, ha affermato che il team "ha creato un piano d'azione per lo studio e per la direzione futura del nostro Decima Engine così ambiziosa" da far sì che il progetto richiedesse la sua completa attenzione.

Ovviamente non sappiamo nel dettaglio cosa voglia dire tutto questo, ma è possibile che Guerrilla Games voglia potenziare il Decima Engine, magari per espanderlo ad altri team con necessità differenti oppure per realizzare una versione che possa dare il meglio di sé su PS5 e sulle future piattaforme di Sony. È anche possibile che l'obiettivo sia inserire nuovi strumenti per giochi online: dopotutto è appena stato riconfermato che il team è dedito a un progetto online di Horizon.

Death Stranding è sviluppato con Decima Engine

Qualsiasi piano richiederà probabilmente anni, ma perlomeno abbiamo la conferma che Guerrilla e PlayStation stanno puntando sul miglioramento dei propri strumenti di sviluppo, spesso importante tanto quanto lavorare sui giochi stessi.