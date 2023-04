Flashback 2: mese di uscita, trailer gameplay e immagini delle Limited e Collector's Edition

L'editore Microids, Microids Lyon/Paris Studios e Paul Cuisset hanno pubblicato un nuovo trailer per Flashback 2, il sequel del leggendario videogioco pubblicato originariamente nel 1992. Il periodo di uscita è fissato a novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (digitale).

Flashback 2 è lo sparatutto a piattaforme, che proporrà un grande livello di esplorazione, enigmi da risolvere e una grande avventura. Il gioco sarà disponibile anche in edizione da collezione e limitata!

L'edizione limitata di Flashback 2, che sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, includerà: il gioco, un'esclusiva Steelbook e la colonna sonora digitale di Flashback 2.

L'edizione limitata di Flashback 2

La Collector's Edition di Flashback 2, prevista per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, includerà:

Il gioco completo

Il videogioco originale Flashback in versione digitale

Una statuetta di Conrad da 20 cm

Tre litografie

Un esclusivo Steelbook

Una spilla unico

La colonna sonora digitale di Flashback 2

Due fogli di adesivi

Collector's Edition di Flashback 2

Come spiega Microids, "nel 1992 Flashback ha rivoluzionato i giochi d'azione e si è guadagnato uno status leggendario, classificandosi tra i primi 100 videogiochi della storia! Sviluppato dal creatore originale del gioco, Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione/Parigi, Flashback 2 offrirà un'esperienza fedele all'universo di Flashback, riunendo alcuni membri del team originale di Flashback, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il famoso compositore della versione Amiga di Flashback."