Diablo 4: un trailer parla della libertà di personalizzazione delle classi

Blizzard ha pubblicato un nuovo video di Diablo 4, dove il team di sviluppo ci offre un approfondimento sulle classi del gioco e la libertà di personalizzazione offerta dal giocatore, a partire dall'aspetto del personaggio fino allo sviluppo delle sua abilità e l'equipaggiamento ottenuto durante le molteplici attività offerte dal gioco.

Al lancio di Diablo 4 saranno disponibili cinque classi, ovvero il Barbaro, l'Incantatore, il Tagliagole, il Druido e infine il Negromante. Ogni classe ha vari rami di abilità che i giocatori possono sbloccare a piacimento.

Ad esempio sarà possibile concentrarsi solo su attacchi specifici, potenziandone gli effetti o donandogliene di nuovi, oppure decidere per una build più eclettica in grado di sfruttare più abilità. Una volta entrati nell'endgame di Diablo 4 sarà possibile usare il Tabellone dell'Eccellenza per potenziare ulteriormente il proprio personaggio, scegliendo quali nodi e tabelloni sbloccare, creando così personaggi unici.

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Prima del lancio sarà possibile provare il gioco durante la beta "Server Slam", che si svolgerà il prossimo mese, ecco i dettagli.