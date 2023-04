Dredge, il trailer con i riconoscimenti della stampa certifica la qualità del gioco

Dredge ha ricevuto il tradizionale trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che ha accolto il gioco sviluppato da Black Salt Games con grande entusiasmo e con valutazioni eccellenti, come testimonia l'attuale metascore di 85/100.

Anche Phil Spencer sta giocando a Dredge e gli piace davvero molto: un'ottima pubblicità per l'avventura che miscela simulazione di pesca e atmosfere lovecraftiane per dar vita a un'esperienza coinvolgente e originale, dotata senza dubbio di una marcia in più.

Le citazioni parlano di un'esperienza horror terribilmente affascinante, dotata di una grandissima atmofera, che conquista fin dalle prime battute e che si pone di certo come una delle produzioni indipendenti più interessanti degli ultimi anni.

Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nella nostra recensione di Dredge. L'avete letta, vero?