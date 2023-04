Resident Evil 4 Remake: l'ultima patch ha eliminato il trucco preferito degli speedrunner

A quanto pare la patch 1.05 di Resident Evil 4 Remake ha rimosso un particolare glitch, che veniva sfruttato dagli speedrunner per saltare a piè pari intere sezioni del gioco, risparmiando quindi secondi e minuti preziosi.

Oltre alla risoluzione dei problemi di texture e dei controlli su console Xbox di cui abbiamo parlato in precedenza, l'aggiornamento di oggi ha infatti eliminato il glitch che permetteva ai giocatori di attraversare porte chiuse e pareti utilizzando il mirino dei fucili in determinate aree.

Questa falla veniva per l'appunto sfruttata dagli speedrunner per abbassare i loro tempi. Ad esempio, utilizzando questo barbatrucco era possibile saltare la boss fight con Bitores Mendez nel Villaggio o tutta la sezione nei sotterranei del Castello con annesso lo scontro con il Garrador.

Attivare il glitch in questione era relativamente semplice, seppur non a colpo sicuro. Bisognava mettersi spalle al muro o alla porta da attraversare e mirare più volte a terra con il mirino. Ciò causava la compenetrazione del modello di Leon nei muri, permettendo quindi al giocatore di attraversarli. Nel video sottostante potrete vedere alcuni esempi:

Chiaramente ora per gli speedrunner sarà molto più difficile, se non addirittura impossibile, battere i record precedenti, ma d'altro canto la correzione di questo glitch da parte di Capcom era inevitabile, dato che si trattava pur sempre di un problema che poteva rovinare l'esperienza di un giocatore se attivato per puro caso.