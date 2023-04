A Plague Tale: Requiem ora è Verificato per Steam Deck e pienamente compatibile

Ora A Plague Tale: Requiem è ufficialmente un gioco Verificato per Steam Deck, ovvero è pienamente compatibile con la console - PC portatile di Valve.

La conferma è arrivata con un post su Twitter del canale ufficiale della serie di Asobo Studio, che trovate di seguito.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, il team di Valve testa i giochi su Steam Deck e in base all'esito dei loro esami li contrassegna con tre bollini differenti: "Verificato" indica che il gioco è perfettamente compatibile su Steam Deck; "Giocabile" indica un titolo che potrebbe avere dei limiti o richiedere degli accorgimenti da parte dell'utente per giocare in modo soddisfacente; mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console sotto vari aspetti, ma non per forza ingiocabile.

A Plague Tale Requiem ha ottenuto per l'appunto lo stato "Verificato", il che significa che il gioco è stato ritenuto pienamente compatibile dal team di Valve per Steam Deck e dunque può essere giocato su questo dispositivo senza riscontrare problemi di sorta.

Chiaramente saranno necessari dei compromessi sul fronte grafico e delle performance visto che parliamo di un gioco piuttosto pesante per via di qualche problema con l'ottimizzazione, come segnalato nella nostra recensione di A Plague Tale: Requiem.