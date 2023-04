PlayStation Plus Essential: leak svela i giochi "gratis" per PS5 e PS4 di maggio 2023

Ancora una volta il leaker billbil-kun ha svelato in anticipo i giochi del PS Plus, questa volta di maggio 2023. I giochi inclusi in PlayStation Plus Essential sono:

GRID Legends (PS5 e PS4)

Chivalry 2 (PS5 | PS4)

Descenders (PS5 | PS4)

GRID Legends è un gioco di guida di EA realizzato da Codemasters. Include una modalità storia, il multigiocatore e un motore di guida dall'impronta arcade di facile lettura.

Chivalry 2 è un gioco in prima persona multigiocatore ad ambientazione medievale che ci fa combattere contro tanti altri giocatori, in un divertente caos di fendenti e mazzate.

Descenders è invece un simulatore di mountain bike. Dovremo scendere lungo una serie di percorsi generati in modo procedurale. Ogni errore avrà però conseguenze.

Come sempre ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali, quindi è possibile che siano scorrette. Billbil-kun, però, è da tanto tempo sempre molto preciso con i propri leak, soprattutto per quanto riguarda PS Plus, quindi crediamo che non si sia sbagliato nemmeno queste volta.

Inoltre, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential è previsto per la giornata odierna, quindi è credibile che Sony non cambi la lista dei giochi all'ultimo secondo. Non ci resta altro da fare se non attendere una conferma ufficiale.