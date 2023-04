The Lord of the Rings Gollum: requisiti PC svelati, servono 32 GB di RAM e RTX 3080

Daedalic Entertainment ha svelato i requisiti di sistema per PC di The Lord of the Rings Gollum. Vediamo subito qui sono i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1080 | RTX 2060

DirectX: Versione 11

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

I requisti minimi di The Lord of the Rings Gollum fanno riferimento alle impostazioni grafiche Medie con una risoluzione a 1080p, senza però utilizzare il Ray Tracing.

Vediamo invece quali sono i requisiti raccomandati di The Lord of the Rings Gollum:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i3-6100 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: RTX 3080 (con DLSS Qualità)

DirectX: Versione 12

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

I requisiti raccomandanti di The Lord of the Rings Gollum sono legati alle impostazioni grafiche elevate e alla risoluzione pari a 1440p, con anche Ray Tracing attivo. Quest'ultimo è probabilmente uno dei motivi per i quali è necessaria una RTX 3080 con anche DLSS Qualità per ottenere la miglior versione del gioco. Anche i 32 GB di RAM non sono una cosa da poco per molti giocatori, ne siamo certi.

