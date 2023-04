Netflix: serie TV e film più visti in Italia, la Top 10 al 23 aprile accoglie nuove serie

Come ogni settimana, Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia. Precisamente, parliamo del periodo compreso tra il 17 e il 23 aprile 2023. Questa settimana ci sono varie novità. Iniziamo con la Top 10 delle serie TV più viste in Italia al 23 aprile 2023:

The Night Agent - Stagione 1 Palpito - Stagione 2 The Diplomat - Stagione 1 The Rookie - Stagione 1 Ossessione - Miniserie The Rookie - Stagione 2 Benvenuti a Eden - Stagione 2 Palpito - Stagione 1 Florida Man - Miniserie Mare Fuori - Stagione 2

Questa settimana le novità sono Palpito, che con la seconda stagione entra in classifica per la prima volta, Diplomat, Welcome to Eden e Florida Man. Con l'esclusione di Mare Fuori, che si trova alla sua 31esima settimana in classifica, le serie TV più viste dell'ultimo periodo sono The Night Agent e la prima stagione di Palpito, entrambi alla propria quinta volta in Top 10. A seguire abbiamo The Rookie Stagione 1, da quattro settimane in classifica.

Passiamo invece alla Top 10 dei film più visti in Italia tramite Netflix al 23 aprile 2023:

The Last Kingdom: Sette Re Devono Morire Con tutto il cuore Fenomenas Indagini Occulte Guida Turistica per Innamorarsi I migliori giorni Murder Mystery 2 Il giorno sbagliato Hunger Paw Patrol Il Film Era Ora

Le novità di questa settimana per il lato lungometraggi di Netflix includono Con tutto il cuore, Guida Turistica per Innamorarsi e Il giorno sbagliato. Il più grande successo per il momento è Era Ora, da cinque settimane in classifica (non comune per i film), ma pare che stia per lasciare la classifica. Murder Mystery 2 segue con le sue quattro settimane di permanenza in Top 10.

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.