The King of Fighters 13: Global Match, data dell'open beta su PS5 e PS4

SNK ha annunciato le date e gli orari della prima open beta di The King of Fighters 13: Global Match per PS4 (e in retrocompatibilità anche su PS5). Si svolgerà dalle 04:00 italiane del 6 giugno fino alla medesima ora dell'11 giugno 2023. Il client della beta sarà disponibile per il download su PlayStation Store nei prossimi giorni.

La beta includerà le seguenti modalità di gioco e funzioni:

Practice Mode - solo durante il periodo di standby mentre il matchmaking cerca un avversario online

Network Mode - include Lobby e modalità Spettatore

Opzioni - le classiche impostazioni

Customize Mode

The King of Fighters 13: Global Match sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale scolpita nella pietra.

Si tratta di una riedizione del gioco che includerà alcune modifiche e aggiornamenti, una delle più apprezzate è sicuramente il Rollback Netcode, un sistema che riduce l'input lag nei match online in utilizzo ormai in tutti i picchiaduro maggiori del mercato. Le altre novità annunciate per il momento riguardano nuove funzioni per la lobby e la modalità spettatore, che per l'appunto sarà possibile saggiare già nella beta della prossima settimana.