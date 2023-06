Final Fantasy 16: un video gameplay mostra una boss fight incandescente

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay di Final Fantasy 16 che mostra lo scontro con l'incandescente boss "Liquid Flame", che potrete visualizzare nel player sottostante, se non temete gli spoiler su questo combattimento specifico.

Il nemico in questione appare come un grosso energumeno fiammeggiante, che attacca principalmente con pugni e attacchi caricati che generano esplosioni di magma. Nella seconda fase dello scontro il boss inizia a muoversi rapidamente, trasformandosi anche in una viverna e una sorta di creatura quadrupede, per cogliere di sorpresa Clive. In questo caso il giocatore riesce comunque a tenergli testa senza troppi problemi, grazie a schivate repentine e spettacolari combo con spada e incantesimi.

Un altro dettaglio arriva dall'interfaccia di gioco, in cui possiamo vedere che il livello di Clive è di 24, quindi presumiamo che questo scontro dovrebbe svolgersi in una fase non troppo avanzata del gioco.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 22 giugno 2023, anticipata da una demo gratuita che potrebbe uscire entro pochi giorni, dato che questa versione di prova è stata avvistata sul PlayStation Store.