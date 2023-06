Microsoft e Activision: Lina Khan dell'FTC sotto indagine per abuso di potere

James Comer, il capo dell'House Oversight Committee, il principale comitato investigativo della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha aperto un'indagine su Lina Khan, la presidente della Federal Trade Commission, citando delle denunce per abuso di potere. Come probabilmente saprete l'FTC ha bocciato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e proverà a bloccarla tramite una causa legale, che verrà discussa durante l'estate.

Come riporta Reuters, la Khan avrebbe irritato aziende e gruppi commerciali come la Chamber of Commerce, spingendo l'FTC ad essere più aggressiva nelle indagini e nelle applicare leggi e sanzioni.

In una lettera inviata all'FTC, Comer ha citato anche le accuse di abuso di potere mosse a febbraio da Christine Wilson, l'unica repubblicana della commissione che ha dato le sue dimissioni puntando il dito proprio contro Lina Khan, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione di Within da parte di Meta, che l'antitrust aveva provato a bloccare in tribunale, senza successo.

"Siamo preoccupati che gli sviluppi alla Commission citati dal commissario Wilson e altri possano minare la fiducia dei consumatori e dei mercati nella capacità dell'FTC di svolgere le sue funzioni in modo efficace e con integrità", ha scritto Comer nella lettera.

"Condividiamo le preoccupazioni sollevate dal presidente Comer, che ora sono al centro dell'indagine della commissione. Questa indagine si aggiunge agli sforzi in corso da parte di altre commissioni della Camera per portare la necessaria supervisione a un'agenzia che ha perso la strada", recita un comunicato della Chamber of Commerce.

Il portavoce dell'FTC Douglas Farrar ha commentato:

"Sotto la presidenza Khan, la FTC è orgogliosa di difendere i consumatori americani dai danni e di garantire una concorrenza leale nell'economia. Non vediamo l'ora di lavorare con il Congresso per dissipare le fantasiose accuse dell'ex commissario Wilson", ha dichiarato il portavoce della FTC Douglas Farrar in una e-mail."

Come accennato in apertura, l'FTC sta cercando di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard con una causa legale che verrà discussa in tribunale ad agosto. Chiaramente tutto ciò che potrebbe minare la stabilità dell'FTC come in questo caso potrebbe rivelarsi un grande vantaggio per Microsoft per mandare in porto la manovra.