Street Fighter 6 vs Street Fighter 5: cosa è cambiato? Quanto è migliorato il nuovo capitolo?

Street Fighter 6 è chiaramente un gioco di altissima qualità: da quasi quindici anni un picchiaduro non superava i 90 punti su Metacritic, e quanto fatto da Capcom sembra aver accontentato praticamente tutti, dai giocatori veterani ai neofiti. Abbiamo analizzato nel dettaglio il gioco nella nostra recensione e siamo d'accordo con il resto della critica: per quanto ci riguarda è uno dei culmini del genere, oltre ad essere uno dei pacchetti più completi mai visti sia nella serie che in generale (tanto per i contenuti offerti che per la qualità dei sistemi). A contribuire alle favorevolissime impressioni generali ci ha però pensato anche il paragone diretto con Street Fighter V, che dal canto suo aveva invece unito i fam in un coro unanime di fischi, a causa di un lancio che è riduttivo definire insoddisfacente. Street Fighter V negli anni è rientrato in carreggiata - in larga parte proprio grazie al team che ha poi sviluppato il nuovo capitolo - ma tra i problemi al lancio e alcune scelte non felicissime fatte in partenza, molte delle sue caratteristiche ancora oggi fanno storcere il naso ai puristi. Vogliamo quindi fare un paragone diretto tra Street Fighter 6 e Street Fighter 5, tentando di spiegare a grandi linee cosa è cambiato, e perché la maggior parte di questi mutamenti sono positivi. Cominciamo!

Più aggressivo, e molto più bello da giocare Al lancio Street Fighter V fu una grossa delusione. Bei trailer però Street Fighter V fu, almeno all'inizio, un tentativo di semplificare la serie. In quel gioco buona parte della strategia consisteva nell'utilizzo di mosse a basso rischio, che permettevano di tenere le distanze e di venir confermate con facilità (per "conferma" si intende far iniziare una combo o semplicemente far partire una special cancellando una mossa normale che lo permette dopo che questa ha colpito l'avversario). Street Fighter 6 resta comunque un gioco abbastanza permissivo - è possibile eseguire le combo anche premendo i tasti a raffica e non richiede un tempismo robotico - ma lo è molto meno del suo predecessore, dato che le finestre temporali per le conferme sono generalmente più strette. La cosa è pensata per favorire un approccio più variegato all'attacco, e per spingere i giocatori a utilizzare delle strategie meno "sicure", così da far risultare più divertenti gli scontri. Anche per questo motivo le normal di Street Fighter 6 hanno un raggio tendenzialmente maggiore e sono più facili da punire quando mancano il bersaglio (i cosiddetti "whiff punish"). Insomma, i match sono più dinamici e spettacolari, anche quando ci si riduce alle manovre base. Le cose cambiano ancor più significativamente quando si tiene in considerazione la varietà del roster e il sistema Drive: Street Fighter V aveva dalla sua la V-Gauge, che permetteva di attivare delle speciali V-Skill e V-Trigger per ogni personaggio. Si trattava di abilità uniche interessanti, ma, vista la semplicità generale dei personaggi a disposizione, dava uno specifico ritmo ai match, che iniziavano a salire di livello solo una volta che il V-Trigger di un personaggio era utilizzabile. In pratica, pareva quasi che i combattenti di Street Fighter V fossero stati volutamente limitati nelle capacità, per dare più valore all'uso del V-Trigger. La situazione, fortunatamente, è cambiata moltissimo con le modifiche successive: Capcom non solo ha aggiunto il V-Shift come manovra extra, ma anche una serie di nuovi combattenti più interessanti e variegati, con dovuti ribilanciamenti qua e là. Ciò detto, anche con tutti i ritocchi moderni, questo sistema è nettamente inferiore per flessibilità e varietà alla Drive Gauge di Street Fighter 6. Il sistema Drive di Street Fighter 6 permette una miriade di approcci, ma le meccaniche sono in generale calcolate per offrire più opzioni, divertimento, e molta più profondità Il nuovo pargolo di Capcom offre una parry difensiva rielaborata - utilizzabile sia con tempismo perfetto che semplicemente per mantenere risorse - un colpo corazzato utilizzabile tatticamente, e una abilità con cui cancellare le normal, che non solo sposta a velocità luce un personaggio in avanti, ma permette di eseguire combinazioni spettacolari se usata a dovere. Questa risorsa chiamata Drive, utilizzata un po' per ogni cosa, va mantenuta con intelligenza e garantisce una miriade di approcci, amplificati dal fatto che ogni meccanica che la riguarda ha qualche sinergia di sorta con le altre (ad esempio il fatto che la Rush possa partire dall'animazione della parry). Gli strumenti "base" sono quindi già molto più interessanti di quelli del V, ma se poi si va a vedere il roster non c'è proprio storia; in Street Fighter 6, infatti, ogni personaggio è la versione migliore di sé stesso, dotata di una miriade di mosse e tecniche utili e della capacità di infliggere danni mostruosi se le usa a dovere. E se non bastasse questo a dare più brio al tutto, tenete a mente che l'avvicinamento rapido del Drive Rush e l'uso della parry permettono di arrivare più efficacemente in faccia personaggi molto difensivi o fastidiosi come Guile e Dhalsim. Attenzione, per non rendere troppo deboli i guerrieri specializzati nel tenersi a distanza, le mosse che evitano i proiettili non sono molte, c'è quindi un certo equilibrio tra le rinnovate possibilità in attacco e le risposte dirette allo zoning, così da rendere ogni match combattuto (e bello da vedere anche dall'esterno). In più, stare all'angolo in Street Fighter 6 è pericolosissimo, quindi si viene premiati anche se si riesce a dominare lo spazio e l'offensiva durante un round, favorendo ulteriormente l'approccio calcolato ma aggressivo. Poco da dire... se si fanno le dovute considerazioni, questo è un sistema pensato con molta più finezza rispetto anche a quello del predecessore dopo le sue ultime evoluzioni, e di una profondità rara. Già la questione meccanica basterebbe a decretare un vincitore, ma poi si va sui contenuti, e Street Fighter V viene malamente massacrato.