Zona Warpa: al via il 9 giugno la manifestazione videoludica itinerante, ecco date e tappe

Venerdì 9 giugno prenderà il via Zona Warpa, un nuova manifestazione videoludica itinerante che farà tappa in sette città italiane. L'evento è organizzato dal Collettivo Warpo, composto dallo streamer, artista elettronico e traduttore Kenobit (Fabio Bortolotti), Rico (Riccardo Gamondi) della band Uochi Tochi e lo studio di design indipendente We Are Muesli.

Zona Warpa è una festa per tutti gli amanti dei videogiochi autofinanziata e senza scopo di lucro, descritta come "ribelle e itinerante, accessibile e inclusiva", a cui sono invitati sviluppatori, romhacker, game designer e tutti gli appassionati, "senza barriere economiche, architettoniche, geografiche e discriminatorie."

Ogni tappa ospiterà momenti di talk, workshop e uno spazio espositivo gratuito. Per l'occasione i partecipanti potranno mostrare, testare e diffondere i propri progetti, con appassionati e sviluppatori che potranno dunque incontrarsi, confrontarsi, stringere amicizie e collaborazioni, creando così un ponte con l'underground videoludico.

Ogni appuntamento si concluderà con un'esibizione musicale insieme a Kenobit, Rico Uochi Toki e ospiti. La guest star di tutti gli eventi è Dobotone, la console pensata per 4 giocatori, in cui ogni utente ha solo un controller a due pulsanti con cui interagire e nessun joystick, realizzata da Videogamo, lo studio argentino ospite di questa edizione.

"Il mondo del videogioco in Italia è sempre più monopolizzato dalle logiche del profitto. Viene raccontato solo nei suoi aspetti commerciali e per questo il suo potenziale sociale e sovversivo viene disinnescato. Vogliamo riaccendere la miccia di una forma di comunicazione ed espressione potentissima, dando spazio a chi sviluppa, a chi vorrebbe formarsi e iniziare a sviluppare, o anche solo a chi vuole giocare e divertirsi", recita il comunicato del Collettivo Warpo.

"I videogiochi devono essere per tutte le persone che li amano. Per questo vogliamo dare vita a un evento inclusivo, in cui nessuna persona possa sentirsi esclusa. Il rispetto per l'identità e l'espressione di genere altrui, l'orientamento sessuale, le disabilità, le neurodivergenze, i corpi, le etnie, gli spazi sono valori fondamentali. La libertà è un bene collettivo: tutelala. Essere gentili in un mondo cattivo è un atto rivoluzionario. Non agiamo per fini di lucro. Non abbiamo sponsor, ci finanziamo dal basso. Vogliamo abbattere le barriere d'accesso al mondo dei videogiochi: i videogiochi sono per tutti e sono un mezzo di comunicazione potentissimo. Per questo l'accesso al sapere necessario a crearli va diffuso il più possibile, liberamente e gratuitamente. Zona Warpa non è un evento for profit, tutte le persone che ci lavorano sono volontarie"

La prima tappa della Zona Warpa è in programma per venerdì 9 giugno alla Torchiera a Milano. Di seguito trovate l'elenco con tutti i dettagli sulle sette tappe attualmente in programma.

9 giugno alla Torchiera a Milano (Piazzale Cimitero Maggiore, 18)

10 giugno all'LSOA Buridda a Genova (Corso Monte Grappa, 39)

11 giugno al CSA Next Emerson a Firenze (Via di Bellagio, 15)

13 giugno alla Corte dei Miracoli a Siena (Via Roma, 56)

14 giugno all'Ottobit Art Lab a Montelupo Fiorentino (Via Gubbio, 9)

15 giugno al C.S.O.A. Forte Prenestino a Roma (Via Federico Delpino, 187)

16 giugno all'EX-OPG a Napoli (Via Matteo Renato Imbriani, 218)

Il palinsesto è in via di definizione e potrebbe subire delle variazioni nei prossimi giorni, per informazioni e aggiornamenti vi rimandiamo al portale ufficiale di Zona Warpa.