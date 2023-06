PlayStation Studios: quale sarà il futuro delle prime parti di Sony?

Eppure il primo, e forse anche l'ultimo, evento estivo dedicato - almeno sulla carta - all'universo PlayStation ha lasciato il pubblico con l'amaro in bocca, quasi fosse mancata l'anima che ha trainato il marchio fino a una posizione di preminenza nel corso degli ultimi quindici anni. Che fine hanno fatto i videogiochi delle prime parti di Sony? La verità è che molte di quelle produzioni si sono effettivamente presentate sul grande palco di maggio, ma si sono rivelate piuttosto diverse dalle silhouette immaginate dagli appassionati di vecchia data: quando si pensa alle opere di SIE, salta infatti subito alla mente un'istantanea della grande avventura d'azione improntata al giocatore singolo, quel topos che a partire dall'esordio di Uncharted non ha più smesso di orientare la bussola creativa della casa. Il vento sta cambiando? Può darsi: facciamo il punto sui PlayStation Studios e cerchiamo di leggere la nuova filosofia che guiderà i futuri sforzi della casa.

Lo Showcase di fine maggio si è abbattuto come un meteorite nel cuore della linea del tempo di PlayStation 5 . Una console che, nonostante i gravi ritardi e le numerose discussioni riguardo la qualità della comunicazione, il 31 marzo del 2023 ha superato i 38,4 milioni di unità, trasformandosi di riflesso anche nella macchina venduta più rapidamente nella storia della casa giapponese. Ma è soprattutto un hardware che ha potuto contare su un'eccellente infornata di grandi videogiochi sin dal lancio, secondo un trend solitamente alieno ai balzi generazionali: il remake di Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 e Horizon: Forbidden West sono solamente i nomi più pesanti in un triennio d'esordio ben più ricco rispetto allo standard.

Le prime parti al PlayStation Showcase

FAIRGAME$ di Haven Studios è l'emblema del nuovo corso

A emergere dal grande calderone dello Showcase sono stati quattro videogiochi first-party, accompagnati da un outsider pubblicato sotto l'egida dell'etichetta di Sony. FAIRGAME$ è la prima fatica di Haven Studios, bottega canadese sorta a Montréal grazie agli sforzi di Jade Raymond, la storica produttrice di Assassin's Creed. Dopo aver pubblicato qualche blog post - principalmente dedicato alle possibilità offerte dal cloud - lo studio è stato acquisito da Sony a circa cinque mesi di distanza dall'evento che ne ha celebrato la fondazione, nel corso di marzo 2023; FAIRGAME$ sarà il suo grande biglietto da visita: "Abbiamo fondato Haven con l'obiettivo di realizzare i titoli che amiamo giocare. Da grandi fan delle esperienze multigiocatore competitive, FAIRGAME$ emerge dal desiderio di creare un nuovo genere di PvP competitivo con meccaniche sandbox emergenti". È stata questa la dichiarazione che ha seguito l'annuncio di questo "heist game", ovvero una produzione in cui si mettono a segno delle rapine ben congegnate, destinato a veder luce su PS5 e PC con l'ambizione di trasformarsi in un originale live-service sulla falsariga di PayDay.

Concord, dal canto suo, è lo sparatutto in prima persona orientato al multigiocatore e al PvP che sta prendendo forma nelle fucine di Firewalk Studios, uno studio originariamente nato sotto il marchio di ProbablyMonsters e integrato da Sony nel suo organico ad aprile del 2023. Prima di quel momento, ProbablyMonsters era un collettivo di tre studi - ovvero Firewalk, Battle Barge e Cauldron - che stavano sviluppando altrettanti titoli differenti: uno sparatutto PvP, un GDR co-op e un videogioco d'avventura. Per quel che concerne il titolo d'esordio di Firewalk, era stato siglato un accordo di pubblicazione in esclusiva con Sony Interactive Entertainment, che tuttavia ha deciso in seguito di acquisire direttamente lo sviluppatore. Ciò, probabilmente, è accaduto anche perché ProbablyMonsters fu fondata dall'ex CEO e presidente di Bungie Harold Ryan, uno dei nomi più importanti fra quelli che sedettero alle spalle di Destiny. L'unica certezza riguardo questa misteriosa opera prima risiede nel fatto che si tratterà di un ulteriore live-service.

Marathon segna invece il grande ritorno di Bungie a distanza di dieci anni dalla pubblicazione di Destiny, una rinascita che passa attraverso il soft-reboot dell'antico sparatutto che infiammò i Mac nel corso dei primi dei '90. Nonostante le notizie al riguardo siano ancora poche - abbiamo raccolto quelle emerse in un approfondimento dedicato - si sa per certo che si tratta di un "extraction-shooter" orientato esclusivamente al multigiocatore; questo genere di esperienze, popolarizzate dal successo di Escape from Tarkov di Battlestate Games, scagliano gruppi di giocatori nel cuore di mondi persistenti in cui farsi largo combattendo minacce controllate dalla IA e avversari umani. Bungie è senza ombra di dubbio lo studio di Sony più versato nel sottobosco dei giochi come servizi, e Marathon sembra nato per imporsi fra i più grandi colossi della categoria, inseguendo una pubblicazione multipiattaforma e una formula cross-platform storicamente molto distanti dagli standard della casa madre.

Discorso diverso per Helldivers 2 di Arrowhead Studios, un second party pubblicato dai PlayStation Studios che sta ricevendo supporto da altri sviluppatori di casa Sony; prendendo ispirazione dalle atmosfere di Alien e Starship Troopers, questo sparatutto cooperativo in terza persona mira a evolvere l'architettura del predecessore accantonando la formula top-down per abbracciare una visione più moderna del genere; e ovviamente, anche in questo caso, il contesto creativo sembra quello del più classico degli aspiranti live-service di successo. A chiudere il cerchio - e lo Showcase stesso - è intervenuto Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games, l'unico progetto "classico" a calcare il primo palco dell'estate, al momento l'unica dimostrazione concreta del fatto che nel futuro dei PlayStation Studios ci sia spazio per gli stessi antichi ingredienti capaci di renderli quel che sono divenuti oggi.