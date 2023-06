ASUS ROG Phone 6 Diablo Edition in promozione con forte sconto per il lancio Diablo 4

ASUS ha annunciato che l'ASUS ROG Phone 6 Diablo Edition, un'edizione speciale dello smartphone ad alte prestazioni interamente dedicata a Diablo con una grafica ispirata al gioco Blizzard, è ora disponibile a un prezzo in promozione per la finestra di lancio di Diablo 4.

Lo smartphone in questione è dedicato a dire il vero a Diablo Immortal, il gioco sviluppato appositamente per piattaforme mobile, ma in occasione dell'uscita di Diablo 4 torna comunque sulla scena con un prezzo particolarmente interessante. Considerando il titolo in questione, questo non poteva che essere 666 euro, ovviamente.

Come potete vedere a questo indirizzo sullo Store ufficiale di Asus, il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition può essere acquistato, fino all'8 giugno 2023, al prezzo di 666 euro, con un taglio di prezzo enorme rispetto al costo standard di 1.399 euro in base a quanto praticato dallo store ufficiale ASUS.

Queste sono le caratteristiche del dispositivo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition - 16GB/512GB - Hellfire Red:

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G

RAM 16GB LPDDR5

Colore: Hellfire Red

Android 12 con ROG UI

Schermo 6.78'' Samsung AMOLED 165Hz / 1ms

Batteria ad alta capacità da 6000mAh con 65W HyperCharge (fino a 60% di ricarica in 19 minuti)

Touch Response Rate a 720Hz con 1ms di response time

Sistema di dissipazione GameCool6

Sistema AirTriggers 6

Esperienza di gioco immersiva con vibrazione X-Haptic

Tecnologia audio GameFX con certificazione DIRAC

Jack per cuffie da 3.5mm

Resistenza agli schizzi IPX4

Sensore principale Sony IMX766 da 50MP. Macro camera ultra-wide da 13MP

Fotocamera frontale Sony IMX663 da 12MP

Esclusiva Diablo Immortal: Scatola Horadric Cube e giftbox Worldstone

Incluso nella confezione: Cover Shield Blessing, Ejector Pin Immortality, Map of Sanctuary, Faretto UV Fahir's Light

