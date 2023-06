Kojima promette una nuova era per i giochi su Mac, i fan non sono del tutto convinti

Come vi abbiamo già riportato, nel corso della WWDC di Apple è apparso sul grande schermo anche Hideo Kojima, creatore della Metal Gear Saga e più recentemente di Death Stranding. Proprio quest'ultimo gioco - insieme a quelli futuri di Kojima Productions - è in arrivo su Apple. Kojima non ha però solo annunciato il gioco, ma ha anche spiegato come stiamo entrando in una nuova era per il gaming su Mac. Alcuni giocatori, però, non sono particolarmente convinti.

"Sono un fan sfegatato di Apple da quando ho comprato il mio primo Mac nel 1994", ha dichiarato Kojima. "È stato un mio sogno vedere il miglior lavoro del mio team prendere vita su Mac. Ora stiamo entrando in una nuova era per i giochi su Mac".

Sebbene Kojima sia certamente entusiasta del potenziale di Death Stranding su Mac, a giudicare dai commenti su Twitter, i giocatori potrebbero aver bisogno di un qualche prova in più per credere nel futuro dei videogiochi su Mac.

"Ora che il MIO gioco è su Mac, il panorama cambierà completamente!". Oh Kojima si comporta da Kojima", ha commentato un utente online. Un altro ha scritto: "Kojima se la passa bene in qualità di divinità del gaming a cui le aziende consegnano un sacco di soldi grosso come quello dei cartoni animati solo perché lui presti loro un po' di credibilità videoludica".

In altre parole, secondo i giocatori per il momento Apple si è solo fatta un po' di pubblicità mettendo in mostra un grande sviluppatore noto e amato e facendogli dire che il gaming su Mac è in buona salute. Ovviamente però servirà ben di più che Death Stranding per rendere la piattaforma centrale nel mondo del gaming. Fin troppo spesso giochi importanti non arrivano su Mac, dopotutto.

Se vi interessa il gaming su Mac, sappiate che il nuovo headset AR di Apple, Vision Pro, permetterà anche di giocare. Vediamo prezzo e data di uscita.