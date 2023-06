Capcom: Resident Evil a quota 142 milioni di copie, Monster Hunter a 92 milioni

Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi franchise maggiori al 31 marzo 2023 (ovvero la fine dell'anno fiscale), dai quali apprendiamo che la serie Monster Hunter ha superato quota 92 milioni di copie acquistate nel mondo, mentre quella di Resident Evil ha superato il tetto dei 142 milioni di copie.

In quest'ultimo caso le vendite ha registrato un incremento di 7 milioni di copie durante l'ultimo trimestre. Merito ovviamente anche di Resident Evil 4 Remake, di cui purtroppo non abbiamo aggiornamenti precisi sul numero di copie. Capcom parla di 3,7 milioni di copie al 31 marzo, ma come sappiamo nei giorni successivi il gioco ha superato la soglia dei 4 milioni.

Monster Hunter ha visto un incremento di 2 milioni di copie, con le vendite di Monster Hunter Rise a quota 12,7 milioni e quelli del DLC Sunbreak a 5,4 milioni. Street Fighter e Devil May Cry sono invece a quota 49 milioni e 29 milioni di copie complessive.

Di seguito le vendite dei franchise maggiori di Capcom aggiornate al 31 marzo.

Dragon's Dogma - 7,4 milioni

Street Fighter - 49 milioni

Okami - 3,9 milioni

Monster Hunter - 92 milioni

Ace Attorney - 10 milioni

Devil May Cry - 29 milioni

Onimusha - 8,6 milioni

Resident Evil - 142 milioni

Resident Evil 7 - 12 milioni

Resident Evil 2 Remake - 11,9 milioni

Resident Evil 5 (PS3, 360, DL) - 8,7 milioni

Resident Evil Village - 7,9 milioni

Resident Evil 3 Remake - 7 milioni

Resident Evil Remake HD (PS3, DL) - 3,8 milioni

Resident Evil 0 HD - 3,8 milioni

Resident Evil 4 Remake - 3,7 milioni

Resident Evil 5 (PS4/X1) - 2,6 milioni

Resident Evil 4 Ultimate HD (PC) - 2,5 milioni

Resident Evil 4 (PS4/360) - 1,3 milioni

Monster Hunter World - 18,8 milioni

Monster Hunter Rise - 12,7 milioni

Monster Hunter World: Iceborne - 10,2 milioni

Monster Hunter Rise: Sunbreak - 5,4 milioni

Street Fighter V - 7,2 milioni

Street Fighter 30th Anniversary Collection - 2,7 milioni

Marvel vs. Capcom Infinite - 2,1 milioni

Ultra Street Fighter 4 - 1,9 milioni

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (PS4/X1/DL) - 1,6 milioni

