Call of Duty: Modern Warfare 3, modalità Zombies praticamente confermata da Activision

Activision Blizzard sembrerebbe aver confermato la presenza di una modalità Zombies in Call of Duty: Modern Warfare 3 tramite un messaggio audio inviato ad alcuni utenti in cui è possibile udire chiaramente i gemiti lamentosi e i versi gutturali tipici dei mangiacervelli.

Ma andiamo per gradi. Come forse saprete, Activision Blizzard ha anticipato il reveal del prossimo gioco della serie con un post su Twitter / X che include un numero di telefono realmente funzionante, ovvero +1 (202) 918-3022 (non usatelo, è un numero USA e quindi si applicano tutte le salate tariffe del caso).

Contattandolo gli utenti possono ricevere una serie di messaggi promozionali e "informazioni confidenziali" sulla missione che li attende in Call of Duty: Modern Warfare 3. Come segnalato da Insider Gaming proprio poche ore fa chi partecipa a questa iniziativa ha ricevuto un messaggio audio abbastanza raccapricciante a base di zombie, che potrete ascoltare a questo indirizzo.