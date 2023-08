En Garde!, la recensione di un gioco d'azione semplice e divertente

Non è la prima volta che parliamo di En Garde!, di cui avevamo provato una demo nel giugno 2023, ora però è arrivato il momento di saggiare la versione completa, disponibile su PC. Per tutti i dettagli, continuate a leggere la nostra recensione di En Garde! .

Se dovessimo spiegare cos'è En Garde!, prima di tutto dovremmo spiegare che è un gioco nato come progetto studentesco nel 2018. L'idea, però, piacque troppo agli autori che si unirono poi in un team - Fireplace Games - e riuscirono negli anni a trasformare l'opera in un "vero" gioco (o dovremmo semplicemente dire in un gioco destinato alla vendita). Lo studio ha creduto in En Garde! e ha lavorato duramente per cinque anni nel tentativo di entrare nel mercato videoludico.

Una storia a puntate

Noi siamo Adalia de Volador, come Zorro ma più simpatici

En Garde! racconta la storia di Adalia de Volador, una spadaccina dai nobili intenti che si ribella contro il tiranno Count-Duke, che governa con il potere militare ed economico sulla città spagnola che fa da sfondo alle nostre avventure.

Non dovete però aspettarvi una vera e propria trama in En Garde!, in quanto il gioco è semplicemente diviso in quattro episodi semi-indipendenti, come una sorta di sit-com. Sì, perché la trama ha uno stile principalmente comico, con personaggi caricaturali e un intreccio semplicissimo dove l'eroe vince e i cattivi sono tutti troppo tonti per farcela.

Il lato comico di En Garde! è per certo il suo punto di forza principale, perché rende ogni istante leggero e allegro. Non si tratta tra l'altro solo di qualche battuta sciocca, ma di un insieme di piccoli dettagli che fanno sempre sorridere, come le guardie di Count-Duke che una volta sconfitte fanno finta di essere svenute e bisbigliano tra loro o Adalia stessa che chiede se stanno bene dopo che le ha buttate a mare per poi sentirsi rispondere con estrema gentilezza che sanno nuotare e non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Il cast di personaggi principali include poi il fratello inetto di Adalia, una ladra per la quale la nostra spadaccina ha una cotta e il già citato Count-Duke che sbatte i piedi quando le cose non vanno come vuole e piagnucola se Adalia critica i suoi piani folli. Il risultato finale è positivo, nella sua semplicità.