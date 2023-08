Hyenas: date della closed beta e nuovo gameplay trailer dello sparatutto di Sega

Il nuovo gameplay trailer di Hyenas

L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer ricco di azione con fiumi di proiettili sparati a gravità zero e che ci offre un piccolissimo assaggio della dinamicità degli scontri a fuoco proposti dal gioco. C'è anche un breve cameo di Sonic, sotto forma di oggetto da rubare e come skin da indossare per i personaggi.

Vi ricordiamo che Hyenas sarà disponibile durante il corso del 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam. Si tratta di uno hero shooter multiplayer, dove ogni Hyena ha armi, abilità e personalità uniche. I match mettono in competizione quattro squadre da tre giocatori che dovranno cercare di mettere le mani sulla merce preziosa di una nave spaziale e fuggire per farla franca.