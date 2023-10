Assassin's Creed Mirage disponibile da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox e Amazon Luna

Assassin's Creed Mirage è disponibile a partire da oggi, 5 ottobre, su PC, PS5, PS4, Xbox e Amazon Luna, al prezzo di 49,99€ per l'edizione standard. Gli abbonati a Ubisoft+ su PC, Xbox e Luna possono giocarlo senza costi aggiuntivi.

Episodio celebrativo per i quindici anni della saga, Assassin's Creed Mirage è stato sviluppato da Ubisoft Bordeaux con in mente l'obiettivo di riprendere le meccaniche degli episodi classici per quanto concerne parkour, stealth e assassinio.

In mostra a Venezia per la Giornata Mondiale dell'Architettura, Assassin's Creed Mirage racconta la storia di Basim Ibn Ishaq, un giovane ladro che decide di entrare nella Confraternita degli Occulti per lottare contro le ingiustizie che governano la Baghdad del IX secolo.