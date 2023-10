EA Sports WRC: alcuni contenuti saranno bloccati senza EA Play

Alcuni contenuti di EA Sports WRC saranno appannaggio esclusivo degli utenti abbonati al servizio EA Play, il servizio di Electronic Arts che garantisce l'accesso a un catalogo di titoli della compagnia e altri vantaggi.

Tramite il sito ufficiale del gioco sapevamo già che, come avviene per EA Sports FC 24 e altri titoli della compagnia, anche nel racing game su sterrato di Codemasters gli iscritti a EA Play riceveranno delle ricompense di gioco periodiche e la possibilità di provare il gioco per 5 ore prima del lancio. Fin qui nulla di strano.

Tuttavia durante il nostro provato di EA Sports WRC abbiamo notato che alcuni Momenti, ovvero delle sfide che ripercorrono le imprese dei più celebri piloti di rally della storia in ambientazioni altrettanto iconiche, risultavano bloccati senza un abbonamento.

Finora i vantaggi in-game del servizio hanno sempre riguardato piccoli extra, come skin e bundle esclusivi di elementi cosmetici, ma senza mai imporre delle vere e proprie limitazioni in termini di contenuti. Per questo motivo abbiamo chiesto delucidazioni direttamente ad Electronic Arts a cui è seguita la risposta di un portavoce della compagnia che ha confermato che alcuni Momenti e ricompense del Rally Pass saranno disponibili esclusivamente per chi ha una sottoscrizione attiva a EA Play.

"Sì, alcuni Momenti e alcuni premi del Rally Pass sono esclusivi per gli abbonati a EA Play. Tutto il resto è disponibile per tutti".