Marvel's Spider-Man 2: svelate le dimensioni della nuova esclusiva PS5

Grazie all'inizio dei preload di Marvel's Spider-Man 2 in alcuni paesi del mondo sono state svelate le dimensioni complessive del gioco, in attesa del lancio fissato per il 20 ottobre 2023.

Come segnalato da PlayStation Game Size, l'ultima fatica di Insomaniac Games occuperà 86,268 GB, decisamente meno dei 98 GB suggeriti in precedenza da Sony tramite la confezione del bundle con l'edizione speciale di PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2. Precisiamo tuttavia che le dimensioni complessive potrebbero leggermente aumentare o diminuire al lancio con un'eventuale patch del day-one.

In ogni caso se avete acquistato la versione digitale vi suggeriamo di iniziare il preload non appena disponibile, in modo da arrivare pronti all'uscita del gioco. In Italia i download dovrebbero iniziare tra pochi minuti, ovvero allo scoccare della mezzanotte del 13 ottobre 2023.