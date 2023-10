Diablo 4: reset del Tabellone dell'Eccellenza e manichi di addestramento con la patch 1.2.1

A tal proposito, con l'arrivo dell'aggiornamento potrete testare i vostri personaggi contro dei manichini di addestramento posizionati in una cella abbandonata a Kyovashad. I parametri dei fantocci potranno anche essere modificati a piacimento per imitare quelli di gruppi di nemici, Elité e boss.

La patch 1.2.0 arriva la prossima settimana

Fletcher inoltre ha aggiunto che altre novità sono in programma per i futuri aggiornamenti di Diablo 4, con maggiori dettagli che verranno svelati in occasione della BlizzCon in programma per il 3 e 4 novembre 2023.

Nei giorni scorsi invece Blizzard ha condiviso i dettagli della patch 1.2.0 di Diablo 4, che sarà disponibile il 17 ottobre 2023 assieme alla Stagione del Sangue. Tra le novità i giocatori troveranno 5 nuovi boss, spostamenti a cavallo migliorati, una gestione più semlice dell'inventario e molto altro ancora.