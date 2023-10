Il Case ATX compatto Mid-Tower NZXT H5 Flow è in sconto al prezzo minimo con le Offerte Amazon Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo un case ATX compatto Mid-Tower, il NZXT H5 Flow - CC-H51FW-01. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 109.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

NZXT H5 Flow - CC-H51FW-01 dispone di pannelli anteriore e posteriore perforati, una ventola inclinata da 120 mm, supporto per radiatori fino a 280 mm sulla parte anteriore, 240 mm nella parte superiore e 120 mm sul retro, un ingombro CPU massimo di 365 mm e gestione dei cavi semplificata. Misura 50 x 50 x 28 cm.