Honkai: Star Rail ora disponibile su PS5 con l'update 1.4, è il GDR degli autori di Genshin Impact

Da oggi Honkai: Star Rail è disponibile gratuitamente anche su PS5, dopo aver già conquistato milioni di giocatori su PC e dispositivi mobile iOS e Android. Il lancio è stato è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.4, che introduce nuovi personaggi, missioni della storia ed eventi a tempo limitato.

Per chi non lo conoscesse, Honkai: Star Rail è un GDR a turni free-to-play con meccaniche gacha realizzato e ambientazioni in stile sci-fi realizzato da Hoyoverse, lo studio autore di Honkai Impact 3rd e Genshin Impact.

Nel gioco vestiamo i panni del Trailblazer, un ragazzo o una ragazza senza alcun ricordo del proprio passato che si unirà a una fazione che esplora lo spazio a bordo di un gigantesco treno chiamato Astral Express, che fa sosta di volta in volta su nuovi pianeti.

Trattandosi di un live service strutturato in maniera simile a Genshin Impact, il gioco riceverà a intervalli regolari di sei settimane iniezioni di contenuti tramite aggiornamenti gratuiti che aggiungono missioni che espandono la storia, eventi a tempo limitato e nuovi personaggi giocabili. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Honkai: Star Rail.