PlayStation Store: al via le offerte d'autunno con centinaia di giochi PS5 e PS4

Il PlayStation Store di Sony ha dato inizio oggi alle offerte d'autunno, con centinaia di giochi PS5 e PS4 disponibili a prezzo scontato.

Tra i giochi in saldo troviamo anche alcuni dei giochi di maggior successo del 2023, come Hogwarts Legacy al prezzo di 48,99 euro su PS5, il 30% in meno rispetto a quello standard, e Star Wars Jedi Survivor a 51,99 euro, con uno sconto del 35%.

Tra le promozioni anche il Crash Bandicoot - bundle Crashiversario, che include i remake dei primi tre giochi, Crash Bandicoot 4 e Crash Team Racing a 51,99 euro, con uno sconto del 60% sul prezzo standard. Visto che Halloween è alle porte, potrete entrare nel pieno dello spirito della festività approfittando dello sconto del 40% sul remake di Dead Space, ora disponibile a 49,99 euro.