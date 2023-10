Sony presenta la nuova PS5: analizziamo il futuro 'slim' della console

Se c'è una scena che sarà per sempre tramandata nella storia delle console, quella è senza ombra di dubbio il siparietto in cui l'allora presidente di Sony Interactive Entertainment Shuei Yoshida spiegava come condividere i videogiochi su PS4 nella maniera più semplice possibile, passando un disco fisico dalle proprie mani a quelle del vicepresidente Adam Boyes. Da quell'istante sono passati esattamente dieci anni, si potrebbero fare dozzine di riflessioni sul modo in cui effettivamente l'industria e il concetto stesso di "game sharing" hanno finito per evolversi, ma ce n'è una in particolare che ha un significato di grande impatto: a partire da oggi la console ammiraglia di Sony sarà una macchina fondamentalmente digitale, perché il lettore ottico sarà venduto anche come un semplice accessorio.

Sony ha presentato i nuovi modelli di PlayStation 5: non si tratta di un'alternativa, di una classica versione "Slim" o di una variante "Pro", ma del design ufficiale della macchina che da ora in avanti - all'esaurimento delle scorte precedenti - si troverà sugli scaffali dei negozi. Le differenze sul piano tecnico e ingegneristico si limitano infatti alla riduzione del volume del 30%, alla presenza di due porte USB-C sul frontale della console, al raggiungimento del Tera effettivo su SSD, all'assenza della base per il posizionamento verticale dalla confezione, nonché ovviamente alla diversa struttura della scocca, che permette d'inserire o rimuovere il lettore estraibile che la distingue dalla vecchia offerta.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 549,99€ per la variante standard e 449,99€ per quella senza lettore: dal momento che il lettore viene venduto separatamente a 119,99€, la rinnovata "all digital" finisce per avere un prezzo potenziale più alto della controparte, senza contare che anche la base per il posizionamento verticale - da acquistare disgiunta in ambedue i casi - costerà invece 29,99€. Basta uno sguardo alle specifiche delle macchine per rendersi conto che si tratta di un redesign orientato prevalentemente al segmento della produzione: escludendo la riduzione del volume e la presenza della doppia porta USB-C, è evidente che Sony si sia mossa nella direzione di abbattere i costi e le difficoltà legate all'avere due modelli differenti - nonché ingombranti - da costruire e stoccare.

Il lancio della nuova versione definitiva di PS5 lascia spazio a tantissime domande: si tratta di un'operazione pensata per i nuovi arrivati in attesa di una vera variante Pro? Siamo di fronte a un primo passo verso il ritorno degli hardware da salotto modulabili? Possibile che i nuovi modelli segnino il distacco definitivo con il passato di Sony, un'accettazione silenziosa della rivoluzione "all digital", magari il cancello d'ingresso in una nuova era per la compagnia? La nuova PlayStation 5 "slim" è un'occasione per riflettere sul futuro delle console per videogiochi.