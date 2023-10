LG UltraGear Gaming Monitor 27 pollici a 1440p/165 Hz al prezzo minimo storico con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor da 27 pollici in 1440p e 165 Hz. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è dell'8%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 250.92€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor da 27 pollici propone come risoluzione massima 2560 x 1400 (QHD) con uno schermo IPS che supporta HDR10. La frequenza di aggiornamento è fino a 165 Hz con supporto a FreeSync Premium e G-Sync, ma anche Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair. Dispone di due uscita HMDI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, un'uscita audio (Jack) e Attacco VESA 100x100.