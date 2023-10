PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro con le Offerte d'Autunno

In attesa dell'immancabile approfondimento, segnaliamo senz'altro Shenmue 3 , l'ultimo capitolo dell'iconica saga firmata Yu Suzuki , che può essere vostro per soli 4,49€ anziché 29,99€, per un risparmio pari all'85%.

Corri, spara, vola

Need for Speed Payback e i suoi frenetici inseguimenti

Se apprezzate la serie corsistica di Electronic Arts, Need for Speed Payback è disponibile in sconto per pochi spiccioli, 2,99€ anziché 29,99€, mentre chi ha sempre avuto il sogno di volare può cimentarsi con le battaglie spaziali di Star Wars: Squadrons pagando appena 3,99€ anziché 39,99€.

In un periodo di evidente rilancio per il sottogenere dei soulslike magari vi va di recuperare The Surge a 4,49€ anziché 14,99€, oppure il folle e giapponesissimo Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair a 3,99€ anziché 19,99€.

Potete consultare l'elenco completo dei titoli in promozione cliccando qui.