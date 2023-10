The Lamplighters League è un flop, Paradox perde 15 milioni di euro

"I progetti legati ai videogiochi sono per loro natura sempre rischiosi, ma alla fine dei conti bisogna ammettere che non siamo riusciti a raggiungere il livello che avremmo desiderato. È spiacevole, ma ci rende più desiderosi di rimboccarci le maniche e fare meglio in futuro."

Paradox Interactive ha annunciato di aver perso 15 milioni di euro a causa del flop di The Lamplighters League , che a quanto pare non ha ottenuto il riscontro sperato dal publisher nonostante le sue qualità.

Si parla però di alcuni grossi problemi

The Lamplighters League, l'interfaccia di gioco

Sebbene pare che The Lamplighters League sia un buon prodotto, anche sulla base dei voti ricevuti finora a livello internazionale, alcuni utenti lamentano grossi problemi per quanto concerne la versione Xbox, come detto disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati al Game Pass.

Sembra infatti che ci fosse un bug legato ai salvataggi, risolto con un fix che però ha cancellato tutti i progressi fatti dagli utenti fino a quel momento, nonché diversi crash e prestazioni clamorosamente scarse in alcuni momenti, con veri e propri blocchi del frame rate.