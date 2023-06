The Lamplighters League: data di uscita e trailer dal Xbox Showcase, al lancio su Game Pass

Durante l'Xbox Games Showcase Extended c'è stato spazio anche per giochi che non erano stati mostrati nell'evento principale. Uno di questi è The Lamplighters League, uno strategico a turni realizzato da Harebrained Schemes e pubblicato da Paradox Interactive. Per l'occasione è stato mostrato un gameplay trailer ed è stata annunciata la data di uscita: sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S il 3 ottobre 2023. Inoltre, sarà disponibile nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio.

The Lamplighters League è un GDR strategico a turni ambientato negli anni '30 in cui controlleremo una banda di furfanti, ognuno caratterizzato da da abilità e personalità uniche, che potremo reclutare da tutto il mondo.

Fatti strada a colpi di pistola, sgattaiola e ruba nel duro mondo di The Lamplighters League! Attraversa luoghi emozionanti in tutto il mondo e cerca di avere la meglio sui tuoi nemici in combattimenti strategici a turni. Se giochi bene le tue carte, potresti addirittura salvare il mondo.

Controlla una squadra di personaggi unici e dinamici, e impara a conoscerne abilità tattiche e ruoli. Scopri le loro storie e il loro mondo portandoli in missione: ogni furfante ha il proprio stile in battaglia e mosse uniche che possono ribaltare le sorti del combattimento.- Esplora luoghi emozionanti e ispeziona il campo di battaglia prima che si infuochi: aggira i nemici in infiltrazioni in tempo reale, elimina in modo rapido e silenzioso chi tra loro resta indietro e conquista una posizione di vantaggio nello sconto per la squadra.

Sfrutta ogni vantaggio e ogni sporco asso che i tuoi agenti hanno nella manica in avvincenti combattimenti a turni. Aggiungi abilità, equipaggiamenti e potenziamenti avanzati ai tuoi agenti per tenere testa alla crescente minaccia di The Banished Court!

L'Xbox Games Showcase Extended è l'evento di Microsoft in cui offre approfondimenti, interviste con gli sviluppatori e video gameplay inediti dei giochi presentati durante lo show principale andato in onda l'11 giugno, oltre ad altri titoli prodotti da terze parti. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.