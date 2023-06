Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un video mostra il distretto di Dogtown

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato mostrato durante l'Xbox Games Showcase Extended con un video dedicato al distretto di Dogtown, una delle principali novità dell'espansione nonché un luogo davvero oscuro e inquietante.

Controllato con il pugno di ferro da Kurt Hansen, Dogtown è una zona di Night City in cui non è semplice vivere, diciamo così: le strade sono affollate di poco di buono, predoni, gangster, unità militari pronte a sopprimere qualsiasi rivolta: è questa l'atmosfera che farà da sfondo a Phantom Liberty, che abbiamo provato nei giorni scorsi.

La natura di Dogtown lo rende il posto ideale per chi vuole condurre affari illeciti: un certo grado di anarchia consente ai commercianti di trafficare qualsiasi cosa, e potremo approfittarne per far nostri nuovi e potenti innesti cibernetici.

Durante la presentazione, Pawel Sasko ha ribadito che molto è cambiato rispetto alla campagna base di Cyberpunk 2077, e si tratta di modifiche che percepiremo fin da subito, come ad esempio il nuovo sistema di polizia che ci renderà la vita molto più complicata.

Avremo modo di provare con mano tutte le novità di Phantom Liberty quando l'espansione farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il prossimo 26 settembre.