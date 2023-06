Dead Island 2: primo DLC disponibile, svelato il programma dei prossimi contenuti aggiuntivi

Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato oggi il programma dei contenuti aggiuntivi previsti per Dead Island 2, con il primo DLC disponibile da oggi e una serie di aggiunte gratuite e a pagamento che dovrebbero portare a un supporto continuativo nel prossimo periodo.

A partire da oggi, attraverso il primo DLC previsto, i giocatori potranno accedere alla nuova funzione Cosplay, che viene sbloccata durante la missione "Chiama la cavalleria". Con questa, i giocatori possono selezionare Cosplay tramite il menu principale o visitando qualsiasi armadietto nel gioco, consentendo di accedere a una nuova collezione di skin dei personaggi.

Il Premium Character Pack include una skin unica per lo slayer nominato nel pack e un'arma che può essere utilizzata da qualsiasi slayer dalla HELL-A Catwalk Collection. Ci sono un totale di 6 pack di personaggi, tutti disponibili per l'acquisto nei negozi digitali da oggi, con il Character Pack 1 (Silver Star Jacob) e 2 (Cyber Slayer Amy) inclusi per i possessori delle edizioni Deluxe, Gold ed HELL-A di Dead Island 2. Quattro ulteriori pacchetti di personaggi - Gaelic Queen Dani (incluso per i possessori dell'Expansion Pass), Jungle Fantasy Ryan, Steel Horse Carla e Venice Vogue Bruno sono inoltre disponibili.

La "Til Dawn" Collection presenta una nuova skin per ciascuno dei 6 slayer, gratuita per tutti i giocatori. Questi appariranno automaticamente nella sezione Cosplay dopo l'ultimo aggiornamento del gioco, una volta che i giocatori avranno raggiunto il punto di sblocco. Inoltre, i giocatori potranno ottenere le skin della 'From Dusk' Collection tramite Prime Gaming Rewards (per i membri di Amazon Prime) per tutto il 2023. "From Dusk Dani" è il primo e sarà disponibile dal 15 giugno al 17 luglio. Include la skin Legless FOMOrian che può essere selezionata quando si gioca come Dani e FOMOrian Claws, che può essere utilizzata con uno qualsiasi dei sei Slayer. Tieni d'occhio i canali social per maggiori dettagli.

Per quanto riguarda le aggiunte più sostanziose sul fronte del gameplay, sono inoltre previste due espansioni in arrivo nei prossimi mesi, con contenuti più estesi tra missioni, armi, abilità e aree da esplorare. Haus sarà la prima espansione, che ci racconterà come si prepara un miliardario per la "zompocalisse", ovvero tramite "un culto techno-death con una sana spruzzata di dissolutezza e sangue". L'uscita di Haus è prevista per il Q4 2023.

La seconda espansione ci porta invece al festival SOLA, dove i festaioli di Los Angeles potranno farsi strada verso l'estasi e salvare il pianeta attraverso i rave. SOLA Festival sarà disponibile nel Q2 2024. Haus e SOLA Festival sono inclusi nell'Expansion Pass e saranno disponibili per l'acquisto separatamente.

Nel frattempo, abbiamo visto che Dead Island 2 ha superato i 2 milioni di copie vendute, stabilendo il miglior lancio di sempre per Plaion.