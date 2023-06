Senua's Saga: Hellblade 2 è stata la grande delusione dell'Xbox Games Showcase?

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato presentato all'Xbox Games Showcase con un nuovo trailer e un periodo di uscita fissato al 2024, ma un'ampia fetta tanto di utenti quanto di addetti ai lavori considera la presenza del titolo di Ninja Theory una grande delusione.

Il problema è puramente di tempistiche: annunciato ai The Game Awards 2019, Senua's Saga: Hellblade 2 ad oggi non è ancora stato mostrato con sequenze di gameplay, in pratica non abbiamo la minima idea di come sia il gioco e l'ultimo video rappresenta un passo indietro rispetto ai The Game Awards 2021.

In tale occasione, infatti, il gioco è stato mostrato con delle scene in-game, e a quasi due anni di distanza era del tutto lecito attendersi finalmente una demo che comunicasse quanti e quali miglioramenti sono stati apportati all'esperienza rispetto all'episodio d'esordio del 2017.

Finora si è infatti parlato tanto di come Hellblade 2 rappresenti un sostanziale passo in avanti per il franchise, tanto da far sembrare il primo capitolo un indie. Abbiamo visto gli scenari islandesi e come sono stati riprodotti grazie alla fotogrammetria, abbiamo scoperto le innovative tecnologie utilizzate per il performance capture: tutto molto bello.

Manca un piccolo dettaglio: il gioco. Che sì, ormai è chiaro, è stato annunciato troppo in anticipo per dare immediatamente un'idea del valore della proprietà intellettuale che Microsoft si è portata a casa acquistando Ninja Theory, in barba però a tutte le raccomandazioni sulla concretezza, sul presentare giochi con una data di uscita oppure, come si vociferava prima dell'ultimo showcase, di mostrare solo trailer in-game. Che vuol dire tutto e niente, fondamentalmente.

Voi come la pensate? Vi aspettavate un gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2? Nutrite grandi aspettative nei confronti del gioco o questo tergiversare vi fa temere che qualcosa stia andando per il verso sbagliato? Parliamone.

