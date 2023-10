Kona 2: Brume, data di uscita e trailer di lancio per il nuovo capitolo della saga

Annunciato lo scorso anno, Kona 2: Brume ci condurrà in un villaggio minerario del Canada degli anni '70 , che il detective Carl Faubert ha avuto l'incarico di visitare per indagare sui misteri che avvolgono questo luogo.

Il ritorno dei walking simulator

Kona 2: Brume vede il ritorno delle esperienze narrative, i "walking simulator" come li definisce qualcuno: avventure che si focalizzano sul racconto ma limitano l'effettiva interazione, rendendoci testimoni degli eventi senza però consegnarci gli strumenti per poterne alterare il corso.

Questo approccio consente di costruire atmosfere spesso straordinarie, seguendo un preciso script che alla fine dei conti concretizza l'idea del "film interattivo" che tanto andava in voga negli anni '90, quando ancora non c'erano le tecnologie per realizzare prodotti simili.