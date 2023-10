PlayStation Store, Giochi a meno di 20 euro: le offerte migliori per PS5 e PS5

Ultime ore per la classica promozione Giochi a meno di 20 euro, che vi permette appunto di acquistare titoli per PS5 e PS4 risparmiando un bel po'.

Su PlayStation Store sono tornati i Giochi a meno di 20 euro, una delle promozioni più longeve per la piattaforma digitale Sony, che però in questo caso era passata un po' in sordina: gli sconti termineranno alle 00:59 del 12 ottobre! Rimangono dunque solo poche ore per approfittare delle migliori offerte per PS5 e PS4, e portarsi a casa dei grandi titoli. Qualche esempio? La Director's Cut di Death Stranding e la Definitive Edition di Shadow of the Tomb Raider, entrambe tornate al miglior prezzo, mentre il divertente Immortals: Fenyx Rising tocca la cifra più bassa di sempre. E per chi desidera qualcosa di diverso ci sono Oddworld: Soulstorm e lo sparatutto spaziale Chorus.

Death Stranding: Director's Cut Death Stranding: Director's Cut, il protagonista Sam Bridges La versione definitiva dell'ultima opera diretta da Hideo Kojima, Death Stranding: Director's Cut si presenta con un comparto tecnico migliorato al fine di sfruttare le potenzialità di PS5, caricamenti velocissimi, il supporto per le peculiarità del controller DualSense e una serie di contenuti inediti, che vanno ad arricchire ulteriormente l'esperienza. Il prezzo di 19,99€ anziché 49,99€, che implica un risparmio pari al 60%, non è inedito per il gioco, ma si tratta comunque della cifra più bassa toccata su PlayStation Store; e vale assolutamente la pena di spenderla se per un qualsiasi motivo non avete ancora messo le mani sull'avventura di Sam Bridges, il coraggioso viandante a cui è stato affidato il compito di rimettere insieme i pezzi di una società devastata. Nell'ambito di una vera e propria simulazione di trasporto su terra, a piedi oppure utilizzando particolari veicoli e dispositivi, il nostro compito sarà quello di consegnare e recuperare oggetti di importanza vitale, cercando nel frattempo di fare attenzione alle creature che si muovono su di un piano parallelo della realtà e che potrebbero risvegliarsi, mostrandosi in tutta la loro feroce mostruosità. Assolutamente spettacolare sul piano della regia e della direzione artistica, dotato di una storia appassionante pur nella sua complessità e di un cast d'eccezione, l'ultimo gioiello di Kojima trova la propria dimensione ideale in questa edizione grazie alla potenza di PS5: ne abbiamo parlato nella recensione di Death Stranding: Director's Cut.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Lara si prepara a colpire Il capitolo conclusivo dell'ultima trilogia reboot dedicata a Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è disponibile in offerta a 9,99€ anziché 39,99€: anche in questo caso si tratta di una cifra che il gioco aveva già toccato su PlayStation Store, ma rimane la più bassa di sempre per un'edizione che include anche tutti i DLC con le sfide e i contenuti extra. La grande protagonista rimane tuttavia la campagna di base, sviluppata stavolta da Eidos Montreal: un'avventura coinvolgente e spettacolare, in cui Lara comprende che ogni azione può avere delle conseguenze drammatiche, e dopo aver provocato un cataclisma cerca di redimersi impedendo ai mercenari della Trinità di impossessarsi di un oggetto che potrebbe determinare la fine del mondo: ulteriori dettagli nella recensione di Shadow of the Tomb Raider.

Immortals: Fenyx Rising Immortals: Fenyx Rising, la protagonista alle prese con un enorme problema La notizia che Immortals: Fenyx Rising non avrà un sequel ci ha colpito profondamente, visto che l'action adventure prodotto da Ubisoft si è rivelato essere una gran bella sorpresa: un titolo ironico e appassionante, pieno di idee interessanti e sequenze di grande impatto, che grazie agli sconti può essere vostro al prezzo più basso di sempre: 10,49€ anziché 69,99€, per un risparmio dell'85%. Come abbiamo scritto nella recensione di Immortals: Fenyx Rising, il gioco miscela azione, enigmi, combattimenti, una protagonista brillante e un affascinante open world ispirato alla mitologia greca, che avremo modo di esplorare a fondo mentre cercheremo di portare a termine l'incarico che ci è stato affidato dagli dei: trovare ed eliminare la fonte di una maledizione che rischia di ucciderli.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition Oddworld: Soulstorm, Abe in una delle toccanti sequenze di intermezzo del gioco Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition può essere acquistato a 11,99€ anziché 39,99€, con uno sconto del 70% che riporta il gioco alla cifra più bassa mai toccata su PlayStation Store e apre decisamente le porte a un recupero interessante, visti gli innegabili punti di forza del reboot del classico Oddworld: Abe's Exoddus targato Oddworld Inhabitants. La storia racconta dell'esodo di Abe e dei suoi fedeli Mudokon verso una terra in cui vivere finalmente in pace, ma si tratta di una missione tutt'altro che semplice visto che i Glukkon e le truppe al loro servizio proveranno in tutti i modi a fermarci. Per questo dovremo affrontare complesse sequenze action e stealth in cui precisione e tempismo sono fondamentali: lo abbiamo spiegato nella recensione di Oddworld: Soulstorm.