Tekken 8: un leak svela il ritorno della modalità Tekken Force

Sono apparse in rete alcune immagini trafugate di Tekken 8 che suggeriscono il ritorno di Tekken Force, la storica e apprezzata modalità inclusa in alcuni dei precedenti capitoli della serie.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un mini-gioco apparso per la prima volta in Tekken 3 e 4 in stile picchiaduro a scorrimento, il cui il giocatore deve affrontare orde di soldati della Tekken Force e alla fine di ogni stage un boss rappresentato da uno dei personaggi del roster. Successivamente è stata rielaborata nella modalità Devil Within di Tekken 5 e nella Scenario Campaign di Tekken 6.

Le immagini, che trovate nel post su Twitter | X di seguito, mostrano Lars lanciarsi alla carica in un campo di battaglia contro decine di soldati, tra i cui ranghi spicca anche Jack-7. Difficile tirare delle somme con una manciata di scatti, ma la nuova iterazione di Tekken Force di Tekken 8 sembrerebbe avvicinarsi per certi versi al genere musou con inquadrature in terza persona.